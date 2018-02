Ook de bestuurders hebben het moeilijk 09 februari 2018

02u30 2 Veurne De wegen in de Westhoek lagen er gisterenochtend spiegelglad bij. In Veurne ramde een truck een elektriciteitspaal en in Leisele boorde een verreiker zich in de gevel van een slaapkamer. "Gelukkig was ik net aan de andere kant van mijn huis", zegt bewoner Luc Breem.

Rond 8 uur probeerden de bestuurster van een Audi Q5 en de bestuurder van een verreiker Manitou elkaar te ontwijken op de bevroren kasseien rond de kerk van Leisele. Beide wagens slipten door en het kwam tot een botsing. De stuurloze tractor denderde voort en kwam tot stilstand in de gevel van het huis van Luc Breem. "Ik was net in een ander deel van het huis", zegt Luc. "Op de plaats waar de gevel geraakt werd, ligt onze slaapkamer. De schade is groot. De gevel is gescheurd tot in het dak." De brandweer van Zuid-IJzer kwam ter plaatse en stutte de woning. "Gelukkig kunnen de bewoners in hun huis blijven."





Ook in Veurne was het prijs. Rond 9 uur raakte een Waalse trucker van de weg in de Presendestraat bij Bulskamp. De trucker, die biovoedsel vervoerde, begon te slippen, belandde in de zachte berm en botste vol op een elektriciteitspaal. De paal raakte volledig verbrijzeld en de stroomkabels kwamen los te hangen. De weg werd afgesloten en er moest gestrooid worden voor de takelwerken konden beginnen. (JHM)