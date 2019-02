Ondernemers moeten verplicht in energie voorzien op toekomstig industrieterrein Suikerpark GUS

18 februari 2019

10u05 0 Veurne Ondernemers die op het nieuwe industrieterrein Suikerkpark in Veurne een bedrijf bouwen moeten hun dak reserveren voor eigen energieproductie. Dat is een verplichting. Doen ze dat niet dan zal de West-Vlaamse Intercommunale het in hun plaats doen.

Het nieuwe stadsdeel Suikerpark op de terreinen van de vroegere Suikerfabriek is in volle ontwikkeling. Naast een woongebied, park en natuurdomein komt er ook een industriezone. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) ontwikkelt dat. “We verplichten de ondernemers die daar investeren om hun dak te gebruiken voor hernieuwbare energieproductie”, legt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) uit. “We denken aan de installatie van zonnepanelen of zonneboilers. Bedrijven die zelf geen installatie willen plaatsen, leggen we op om hun dak dan vrij te geven. Ondernemers die binnen de vier jaar na aankoop hun dak niet hebben gebruikt om hun energie gedeeltelijk zelf op te wekken, moeten het dak via een recht van opstal aan de WVI geven. Die zal er dan zelf een installatie plaatsen en exploiteren. Vier jaar geleden hebben we het burgemeestersconvenant ondertekend. We gingen de uitdaging aan om de CO2-uitstoot met 20 procent te doen dalen tegenover 2011. Inzetten op hernieuwbare energieproductie is een belangrijk actiepunt. Vandaag zijn er 887 zonne-installaties actief in onze stad. We staan daarmee op de vierde plaats in West-Vlaanderen. Er is zeker ruimte voor extra hernieuwbare energie.”