Oliespoor over 100 meter 13 februari 2018

02u39 0

De brandweer had gisteren heel wat werk om een oliespoor van 100 meter op te ruimen in Veurne. Van de rotonde aan de Europalaan, bij het afrijden van de E40, tot over de rotonde aan het Bakkerijmuseum lag het gistermiddag vol olie. Die was afkomstig van een buitenlandse vrachtwagen dat een technisch defect had bij het binnenrijden van Veurne. De trucker had dat maar in de gaten toen hij het Bakkerijmuseum passeerde en zijn vrachtwagen aan de kant zette. De brandweer ruimde het goedje op met een sproeiwagen en detergenten. Het verkeer ondervond hinder. (JHM)