Oliespoor opgeruimd 21 februari 2018

In de Ondernemingenstraat in het industriegebied van Veurne moest de brandweer gisterenmiddag rond 15 uur een oliespoor opruimen. Dat werd allicht veroorzaakt toen een vrachtwagen er passeerde. Het spoor strekte zich uit over enkele tientallen meters, maar kon snel verwijderd worden. (JHM)