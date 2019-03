Oeps: truck van Belgisch leger verpletterd onder te lage brug JHM

14 maart 2019

Een bestuurder van een lichte vrachtauto van het Belgische leger heeft deze ochtend flink geblunderd in de Albert I-Laan in Veurne. De man wilde onder de brug van de drukke straat doorrijden maar had geen rekening gehouden met de maximale hoogte van die brug. Enkel voertuigen lager dan 2m90 kunnen onder de brug door maar de lichte vrachtauto was hoger. De gevolgen bleven niet uit. De truck haperde aan de onderzijde van de brug waarna het laadruim bovenaan volledig werd opengereten. Die was gelukkig leeg waardoor er geen schade is aan eventuele lading. Door de klap raakte ook de voorruit van de truck verbrijzeld maar de chauffeur bleef ongedeerd. De brug is nochtans gekend in de regio want er gebeurden al eerder gelijkaardige ongevallen. Het is niet duidelijk of de bestuurder een militair was en of die daarmee vertrouwd was.