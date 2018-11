Oeps! Hardrijder naar verkeerde rechtbank 13 november 2018

Een advocaat vroeg gisteren schoorvoetend om een uitstel aan de politierechter in Veurne. "Mijn cliënt is opgedaagd aan de politierechtbank... alleen staat hij blijkbaar nu in Brugge in plaats van hier in Veurne. Hij heeft zich vergist", sprak hij, tot groot jolijt van de aanwezigen. R. moet zich verantwoorden omdat hij liefst 144 kilometer per uur reed waar hij 70 mocht. De rechter vindt het noodzakelijk dat hij aanwezig is op de zitting. "Hij krijgt een nieuwe kans volgende week." De man riskeert voor zijn overtreding een zware geldboete en rijverbod. (JHM)