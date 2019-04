Nu zondag kan je ‘paasbrunchen’ in toekomstig stadsdeel Suikerpark GUS

11 april 2019

10u29 0 Veurne De Veurnaars zijn nu zondag 14 april uitgenodigd op een paasbrunch met gratis paaseierenraap op het toekomstige stadsdeel Suikerpark in de Zuidburgweg in Veurne. Inschrijven is nodig.

“Voor het tweede jaar op rij organiseren we samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en projectontwikkelaar ION een paasbrunch”, nodigt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) uit. “Kinderen kunnen gratis paaseitjes rapen. Dit keer promoten we het fietsen dus al wie op twee wielen richting de brunch komt, krijgt een gadget. In de nieuwe woonbuurt willen we het ook graag zo autoluw mogelijk houden. Zo komt er een nieuwe fietsbrug over de Lovaart, een groene fiets- en wandelas en er zullen deelfietsen beschikbaar zijn. De werken zijn ondertussen gestart op de site. De eerste inwoners zullen tegen volgende zomer hun intrek kunnen nemen.” Deelnemen aan de paasbrunch kost zes euro. Inschrijven kan via www.suikerpark.be/paasbrunch.

Cohousing

In Suikerpark zullen verschillende woonvormen gecombineerd worden. Nieuw voor Veurne is het cohousing-project. “Na Oostende en Brugge promoten we die manier van wonen nu ook in Veurne en dat samen met WVI en groepsbegeleider Cohousing Projects”, zegt ION-zaakvoerder Davy Demuynck. “We zullen 15 tot 20 woningen bouwen die passen in het principe van cohousing.” Eef Tanghe van Cohousing Project legt uit wat de bedoeling is. “Iedereen heeft zijn eigen appartement of woning maar deelt enkele gemeenschappelijke ruimtes zoals een wassalon, werkplaats of zaaltje voor activiteiten. We leggen ook een gemeenschappelijke, grote tuin aan. In een cohousingwijk kent iedereen elkaar.”