Nu ook automaat voor streekbiertjes in kasteel Beauvoorde 28 juni 2018

De Vlaamse erfgoedorganisatie Herita heeft 20.000 euro geïnvesteerd in het kasteel van Beauvoorde. Dat geld ging onder meer naar een onthaal met shop, een multifunctionele ruimte op de zolder en een lokaal met ingerichte keuken dat verenigingen, bedrijven en organisaties kunnen gebruiken. Stijn Jodts (33) uit Oostende is sinds een jaar site-ontwikkelaar. Hij was voordien werkzaam op de Oostendse cultuurdienst. "Het kasteel moet een plek worden waar iedereen terechtkan. Er passeren veel wandelaars en fietsers. Naast de drankautomaat hebben we er nu ook één met streekbieren. Die werkt met paspoortcontrole. Eén van de biertjes die je eruit kan halen is het nieuwe Kasteel Beauvoorde. We werkten daarvoor samen met de lokale fruitteler Frambiosa y Besos die de frambozen leverde. Het is een blond biertje met wat zoetigheid en een alcoholpercentage van bijna zes procent. Aan het oplaadpunt kunnen acht elektrische fietsen opgeladen worden. We denken ook aan gezinnen want op de speelkoer kunnen ze oude spelletjes spelen zoals hinkelen of steltlopen. Het Kasteel van Beauvoorde is één van de haltes op de kinderzoektocht 'Schatten van Vlieg' waaraan in Veurne ook het Bakkerijmuseum, Vrij Vaderland en de bibliotheek meedoen." De eerstvolgende activiteit bij het kasteel is het zomerfestival KANTeLing 2018 op 4 juli vanaf 13.30 uur. Het kasteel is in de zomermaanden van woens- tot en met zondag open van 10 tot 17 uur. Info: www.kasteelbeauvoorde.be. (GUS)