Nu nog de Nederlanders lokken TOERISME WESTHOEK NA 20 JAAR: DUBBEL ZOVEEL HOTELGASTEN GUDRUN STEEN

20 februari 2018

02u32 0 Veurne De Nederlanders moeten vanaf deze zomer hun vakantie in West-Vlaanderen boeken. Dat is het opzet van Westtoer dat in maart een promotiecampagne voert via sociale media met de slogan 'Het beste van België'. Troeven zoals gastronomie, recreatie en evenementen moeten de noorderburen overtuigen.

"In 2016 noteerden de ruim 11.000 commerciële logies in de Westhoek bijna 400.000 gasten. Opvallend: slechts zeven procent Nederlanders boeken een verblijf in die regio", stelt Westhoekmanager Valérie Heyman van Westtoer vast. "Veel van onze Noorderburen laten ons land links liggen tijdens hun doortocht naar het Zuiden en dat is zonde. We spreken dezelfde taal, kennen elkaars gewoontes en houden beiden van wandelen en fietsen. Veel raakvlakken dus die we vanaf maart inzetten in een grootschalige onlinepromotiecampagne met de slagzin 'Het beste van België'. Een Nederlander kent West-Vlaanderen of Vlaanderen niet maar wel België, vandaar. We mikken op de vijftig- tot zestigplussers die ook buiten de vakantieperiodes een verblijf boeken. Naast gastronomie en de recreatieve routes door de Westhoek spelen we ook het oorlogserfgoed uit. Vorig jaar mocht de Westhoek bijna 515.000 herdenkingstoeristen verwelkomen. Van die massa komt ongeveer negen procent uit Nederland."





Toerisme Westhoek, dat nu onder de vleugels van Westtoer werkt, bestaat twintig jaar. Het aantal logies is spectaculair gestegen van 4.500 naar 11.200 bedden in 2016. "De spectaculairste groei stellen we vast bij de gastenkamers namelijk van 190 naar bijna 1200. Het aantal kortkampeerplaatsen verdubbelde naar een dikke 1.200", berekende voorzitter Toerisme Westhoek Jurgen Vanlerberghe.





Meer hotelkamers

In Veurne zal binnenkort het aantal hotelkamers bijna verdubbelen.





"Een ontwikkelaar heeft zowel het klooster van de Zwarte Zusters als dat van de Blauwe Zusters gekocht om er in totaal veertig hotelkamers in te richten", geeft burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) mee. "Momenteel hebben we om en bij de vijftig hotelkamers."





Tot slot zet Toerisme Westhoek in op beleving. Dit jaar start het grensoverschrijdende project 'Ruralité'. "We willen creatieve formules bedenken zoals 'diner sur la frontière' of 'diner in the sky'", laat Heyman nog weten. "Met 'Horizon 25' voeren we de landschapsbeleving op door allerlei torens en platformen als uitkijkpunt in te richten zoals de Sint-Niklaastoren in Veurne, de kerken in Zonnebeke en Mesen en de mouterijtoren van de kinderbrouwerij in Reningelst. Het sterkste product blijven de fiets- en wandelkaarten. Jaarlijks fietsen liefst anderhalf miljoen recreanten langs één van de uitgestippelde routes."





Info: www.toerismewesthoek.be.