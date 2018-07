Nog plaatsen zat in nieuwe kinderopvang De Benjamien 04 juli 2018

02u51 0 Veurne Bij de kerk in de Brugsesteenweg is de gloednieuwe, buitenschoolse kinderopvang De Benjamien open. Het vorige gebouw was te klein en verouderd. In het nieuwe pand ravotten nu al 68 kinderen, maar er is plaats genoeg voor honderd.

"Vroeger konden we slechts 48 kindjes opvangen", zegt schepen Nathalie Delva (CD&V). Het Veurnse stadsbestuur investeerde dus 1,2 miljoen euro in een nieuwbouw. "We hebben een zone voor de kleuters en één voor leerlingen en tieners. Die bestaan telkens uit een binnen- en buitenruimte. Verder hebben we een afzonderlijk huiswerklokaal ingericht. In de eetzaal eet het jeugdige gezelschap in twee ploegen, maar op warme zomerdagen eten we uiteraard buiten. Dit nieuwe gebouw blinkt uit door de grote raampartijen met veel lichtinval en de grote speelzones. Leuk voor in de winter is dat we de vloerverwarming hebben doorgetrokken tot achter de kapstokjes. Zo drogen de natte jasjes veel vlugger. De kinderopvang blijft de hele zomervakantie open en op aanvraag zelfs op zaterdag. Kinderen tot 12 jaar kunnen hier terecht. Boven het gebouw heeft de woonmaatschappij IJzer en Zee een zestiental huurappartementen opgetrokken." Eind augustus is er een groot openingsfeest. (GUS)