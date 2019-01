Nog de hele week schaatsplezier op de Grote Markt GUS

08 januari 2019

11u45 0 Veurne Daar waar de andere steden en gemeenten hun ijspistes al sloten, breit Veurne er nog een weekje een vervolg aan. Verwacht wordt dat er opnieuw ongeveer 7000 mensen zullen geschaatst hebben in de boetestad.

De ijspiste is tot en met zondag elke dag open tot 18 uur en dat is uniek in de ruime regio. De meeste pistes sloten namelijk zondag al. “Tijdens de kerstvakantie stond de teller al op ruim 4000 schaatsers”, zeggen verantwoordelijken Walter Vanheste en Bernard Vieren. “We verwachten zondag te kunnen afklokken op 7000. Gemiddeld kwamen 200 tot 250 mensen per dag de schaatsen aanbinden. Opvallend is het grote aantal jeugdverenigingen en groepen die de weg vonden naar de piste.”

De nieuwe chalet ‘Eisbar Veurne’ met dagelijks animatie is wel al gesloten. “We mogen terugblikken op een geslaagde eerste editie van dat initiatief”, vindt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “We hebben Veurne daarmee op een ruimere kaart kunnen zetten. Zo’n animatie hebben we nog maar zelden gezien in onze stad. Vooral ’s avonds trok Eisbar veel volk.”