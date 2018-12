Nieuwe werkstraf voor stelende schoondochter ‘mater familias?’ JHM

14 december 2018

13u54 0

Een vrouw van boven de 60 uit Oostende riskeert opnieuw 8 maanden cel omdat ze maar blijft stelen. M.D. kreeg onder andere al 7, 12 en 18 maanden cel voor diverse diefstallen, en heeft al een strafblad sinds 1980 Ze staat gekend als ‘stelende mater familias’. En in de rechtbank van Veurne riskeert ze nog eens 8 maanden bijkomende straf omdat ze samen met haar schoondochter V.D. het dievenpad maar blijft bewandelen. Deze keer moesten ze zich in Veurne verantwoorden omdat ze er op 25 april vorig jaar in het Kruidvat voor 102 euro aan douchegel en scheerapparaten stalen. “We spreken toch van een kleptomane”, sprak de rechter. Har schoondochter V.D. vervulde in het verleden al eens een werkstraf nadat ze met haar moeder op dievenpad was betrapt. De vrouw wil nu opnieuw een werkstraf vervullen, waarvoor de procureur gunstig advies gaf. Vonnis op 11 januari.