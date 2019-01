Nieuwe partij !nspraak doet intrede in gemeenteraad GUS

04 januari 2019

10u39 0 Veurne In Veurne is de gemeenteraad geïnstalleerd met opnieuw Veurne Plus en CD&V in de meerderheid. Enkel Guido Hoste is nieuw in het schepencollege. In de gemeenteraad zelf maakt !nspraak met twee mensen voor het eerst zijn opwachting.

Peter Roose (Veurne Plus) begint aan zijn tweede legislatuur als burgemeester. Zijn partijgenoten Pascal Sticker en Celine Mouton blijven schepen. Anne Dequidt (CD&V) is de eerste schepen en van haar partij zijn Jan Verfaillie en voor het eerst Guido Hoste vertegenwoordigd in het schepencollege. Verder zetelen voor Veurne Plus Jonas Bel, Anneke Soenen, Elke De Preter en Michèle Note. Voor CD&V zijn dat gemeenteraadsvoorzitter Lies Dezeure, Jef Goens en Anja Pilet. N-VA is vertegenwoordigd door Marieke Stubbe, Philippe Cochez, Matthijs Dekeyser, Dirk Kesteloot, Wouter Vanlouwe en Katrien Rabaey. !nspraak is de nieuwe partij in de gemeenteraad en heeft Stijn Hommez en Jasper Vandewalle als gezichten. Liefst vijf rechtstreeks verkozenen deden afstand van hun mandaat. Voor !nspraak waren dat Mario Haelewyck, Marie Maes en Alain Vanscheeuwyck en voor Veurne Plus Elise Sticker en Jean-Pierre Vantielcke. Anneke Soenen, Elke De Preter, Michèle Note, Philippe Cochez, Stijn Hommez en Jasper Vandewalle zijn de nieuwe gezichten in de raad.

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad is maandag 28 januari om 19 uur.