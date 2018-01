Nieuwe burgerpartij opgestart in Veurne 24 januari 2018

Huidig gemeenteraadslid Mario Haelewyck van Veurne stelt de nieuwe burgerbeweging !nspraak voor. "Wat de inwoners willen primeert boven het politieke belang vandaar dit onafhankelijke initiatief", duidt Mario. "Overleg, participatie en transparantie zijn typerend voor onze burgerpartij. En net daarom zullen we niet met een afgelijnd programma naar de kiezer trekken. We hebben al een paar geïnteresseerde Veurnaars die hun schouders onder ons project willen zetten maar we staan open voor iedereen dus wie interesse heeft, kan zich zeker nog kandidaat stellen. We hopen een breed draagvlak te hebben ongeacht leeftijd, status, politieke en geloofsovertuiging. !nspraak is dé kans om je stem te laten horen. Het is bovendien tijd dat we de jeugd betrekken bij het beleid zodat ze hun toekomst zelf in handen kunnen nemen." Mario Haelewyck is beroepshalve verzekeringsmakelaar. In 2012 kwam hij op de lijst Via die slechts één zetel wist te veroveren. Mario kwam als eerste opvolger van Siegfried Geryl in de gemeenteraad waar hij momenteel zetelt onder de partij Open VLD. Info: www.inspraakveurne.be.





