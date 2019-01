Nieuw record: 15.000 bezoekers waanden zich ridder in kasteel Beauvoorde GUS

09 januari 2019

11u19 0 Veurne Voor het eerst bezochten 15.000 mensen het kasteel in Beauvoorde. De voorbije jaren waren er dat gemiddeld 12.000. Er waren dan ook een paar nieuwe initiatieven.

Kasteelverantwoordelijke Stijn Jodts is uiteraard tevreden met het recordaantal bezoekers. “Je kon in 2018 niet alleen op de traditionele erfgoedmomenten zoals Open Monumentendag en Erfgoeddag van alles beleven in het kasteel dat Herita exploiteert. We pakten ook uit met Lokale Helden, Open Kerkendag, Zomervariaties en vier boekenmarkten. De topper was de nieuwe escape room die we hebben uitgewerkt. In de zomer was kabouters het thema en in de kerstvakantie draaide het om elfen. Tussen Kerst en Nieuwjaar kwamen bijna 1000 mensen langs, ongezien.” En er liggen nog plannen op tafel. “Na de opfrissing van het bezoekerscentrum en het koetshuis dat dienst doet als feest- en vergaderplek, pakken we nu de streekproductenshop aan. Klinken op een nieuw succesvol jaar doen we met ons Kasteel Beauvoordebier.” Het kasteel is buiten de vakanties open op woensdagnamiddag, tijdens de weekends en op feestdagen. Info: www.kasteelbeauvoorde.be.