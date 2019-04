Nieuw marktcomité ondersteunt week van de markt en pakt uit met een kindvriendelijke woensdagmarkt op 1 mei GUS

14u22 0 Veurne Er is een nieuw marktcomité voorgesteld in Veurne. Daardoor zal de samenwerking met het stadsbestuur verbeteren. Daarnaast bedenkt het comité ook acties.

De wekelijkse marktdag in Veurne is op woensdag. Die trekt telkens veel volk en om dat succes te waarborgen hebben de marktkramers en het stadsbestuur zich verenigd in een marktcomité. “Uit een rondvraag bleek dat de marktkramers graag meer inspraak hadden in de organisatie. Daarnaast heeft onze marktdag nood aan nieuwe initiatieven”, zegt schepen van Middenstand Guido Hoste (CD&V). “Maandag start de week van de markt en ook Veurne doet mee. Komende woensdag vallen er leuke prijzen te winnen. Stop de bon die je krijgt bij een aankoop op de markt in de urne en wie weet win je één van de 25 prijzenpakketten. De hoofdprijs is een waardebon van 300 euro voor een weekendje uit in West-Vlaanderen. Daarnaast plant het marktcomité extra kinderanimatie op de markt van 1 mei want dan is het geen school.” Elke sector is in het marktcomité vertegenwoordigd. Dat gaat van textiel, over vlees, vis en zuivel naar bloemen en planten, warme bereidingen, snoep en gebak en groenten en fruit.