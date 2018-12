Nieuw bedrijventerrein Monnikenhoek zo goed als uitverkocht GUS

12 december 2018

19u01 0 Veurne Het nieuwe bedrijventerrein Monnikenhoek bij de Brugsesteenweg in Veurne is 21,4 hectare en zo goed als uitverkocht. Er is ruimte voor grote en kleine bedrijven. Die verbruiken alleen maar groene elektriciteit. Het gaat dus om een CO²-neutrale site.

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) heeft het bedrijventerrein ontwikkeld. “We hebben de zone opgesplitst in drie luiken”, legt WVI-directeur Geert Sanders uit. “Zestien hectare, goed voor 14 bedrijven groter dan 5000 vierkante meter, is ingekleurd voor regionale bedrijvigheid. Aan de kant van de autosnelweg gaat het om hogere gebouwen met een degelijke uitstraling. Daarnaast ligt een terrein van 2,5 hectare voor grootschalige kleinhandel zoals een meubelzaak. Tot slot is er op het lokaal bedrijventerrein van 2,9 hectare plaats voor elf kleinere bedrijven. Het eerste is bouwbedrijf DC Works en het tweede bedrijf is in opbouw. Dat er nood is aan zo’n projecten blijkt uit de grote interesse. Nagenoeg de volledige Monnikenhoek is verkocht. Het is een CO²-neutraal terrein wat betekent dat alle bedrijven groene elektriciteit verbruiken. De openbare groenbuffers zal de WVI onderhouden. We hebben gekozen voor een uniforme bewegwijzering zoals die er al staat op de andere bedrijventerreinen in Veurne. Volgend jaar plaatsen we een aangepaste infozuil in de Brugsesteenweg. Bij elk bedrijf zetten we een specifiek paneel.”

Suikerfabriek

Een ander groot project van de WVI in Veurne is de ontwikkeling van de site van de vroegere Suikerfabriek. Dat gebied is 49 hectare groot en vormt een nieuw stadsdeel dat bestaat uit een woonwijk met recreatief stadspark, een natuurgebied en ruimte voor bedrijvigheid. De WVI realiseert het bedrijventerrein en natuurpark. ION buigt zich over de nieuwe woonwijk. “De grondverzetswerken zijn volop bezig”, geeft Sanders een update. “Begin volgend jaar starten we de procedure om een aannemer aan te stellen. Als alles vlot verloopt dan kunnen de infrastructuurwerken in 2019 starten zodat de eerste bedrijven het jaar daarna zullen opduiken.”