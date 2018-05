Nest zwaneneieren leeggeroofd in De Moeren 03 mei 2018

Na de diefstal van 25 zwaneneieren aan 't Stil Ende in Brugge is ook een diefstal ontdekt van zwaneneieren uit een nest in het natuurgebied rond de Moeren, in Veurne. In de Noordmoerstraat broedt al enkele jaren een koppel zwanen langs de talrijke vaartjes die het natuurgebied rijk is. Een man uit de buurt gaat het nest regelmatig fotograferen. Dat nest ligt op een klein dammetje, tussen twee waterlopen in. Er zouden drie tot vijf eieren in gelegen hebben. "Vorige week woensdag lagen de eieren er zeker nog in, en kort daarna zijn ze gestolen", zegt de bewoner. "De eieren kunnen niet geroofd worden door andere dieren. Ze zijn met zekerheid ook nog niet uitgebroed, want de ouders zwemmen nog steeds zonder kroost rond in de buurt." Na de diefstal in Brugge lijkt het er dus op dat de eieren bewust gestolen zijn door een dief, die ze wil laten uitbroeden om de kuikens verder te verkopen. Wie tips heeft, wordt gevraagd de politie te verwittigen. (JHM)