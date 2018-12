Muziek en soep voor Veurns dagcentrum T’Ander GUS

18 december 2018

09u29 0 Veurne Op de Veurnse woensdagmarkt kan je soep drinken en vrijdag treedt Sinksenbruid op in Het Bedrijf in Oostduinkerke. Waarom? Om geld in het laatje te krijgen van het dagcentrum T’Ander in Veurne dat activiteiten organiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het past in de Warmste Week.

In de Pannestraat 66 is T’Ander al vijf jaar werkzaam. “We helpen mensen die lijden aan onder meer een persoonlijkheidsstoornis, depressie, psychose of een verslaving”, schetst Jelke Maenhout die daarvoor samenwerkt met haar collega Sam Pannecoecke. “Iedereen is welkom na doorverwijzing door een arts, psycholoog of psychiater. Door activiteiten uit te werken, willen we hen stimuleren iets te doen met hun talenten zodat ze weer zonder zorgen deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Hier in Veurne hebben we daarvoor een huiselijke en veilige plek gecreëerd. Naast dagelijkse activiteiten stimuleren we onze mensen ook om vrijwilligerswerk te doen op een kinderboerderij in de buurt. Maandelijks bereiden we met een aantal andere organisaties uit de regio samen een grotere uitstap voor zoals een avondje naar de bowling. Per dag komen ongeveer 20 mensen langs. Die betalen zeven euro lidgeld per maand. Wij krijgen enkel subsidies voor onze lonen vandaar dat we blij zijn met benefietacties. De opbrengst investeren we in activiteiten of de aankoop van materiaal.”

T’Ander is deze week present op de woensdagmarkt in Veurne om soep te verkopen. De volksmuziekgroep Sinksenbruid steunt het dagcentrum ook door op te treden in Het Bedrijf in Oostduinkerke vrijdag 21 december om 19 uur. Een ticket kost 15 euro. Wil je enkel steunen dan kan dat ook voor vijf euro. Info: info@tander.be of kom langs bij T’Ander. Dat kan elke werkdag tussen 8 en 16 uur.