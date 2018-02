Motorrijder wacht lange revalidatie 17 februari 2018

De motorrijder die donderdagavond achteraan op een bestelwagen inreed in de Knollestraat in Eggewaartskapelle wacht een lang herstel. De 23-jarige man uit Alveringem liep verschillende zware breuken op, onder andere aan het been en aan beide polsen. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van een bestelwagen vanuit de Julaenestraat kwam en aan de motor geen voorrang verleende. De 23-jarige motorrijder kwam hard ten val. Hij werd lang ter plaatse verzorgd door de MUG-arts. De bestuurder van de bestelwagen legde net als de motorrijder een negatieve ademtest af. (JHM)