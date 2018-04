Motard raakt gewond bij slippartij 03 april 2018

De bestuurder van een motorfiets raakte gisterenmiddag zwaar gewond na een slippartij in de Beauvoordestraat in Bulskamp. Rond 15 uur belandde de motard met zijn wiel in een greppel op de baan na een bocht, verloor de controle over zijn stuur en maakte een harde val op het asfalt. Een motard uit de groep waarmee hij samenreed belde de hulpdiensten waarna de MUG-heli ter plaatse kwam. De motard raakte bij het ongeval zwaargewond maar het is niet duidelijk of hij in levensgevaar verkeert. Hij werd naar het ziekenhuis van Veurne overgevlogen. (JHM)