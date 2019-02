Motard gewond bij aanrijding met personenwagen langs N8 Mathias Mariën

17 februari 2019

07u48 0 Veurne Langs de N8 in Steenkerke bij Veurne is zaterdagavond een motorrijder gewond geraakt aan het been bij een ongeval.

Een personenwagen kwam er om nog onduidelijke reden in aanrijding met de motard. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Hij werd uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis met verwondingen aan zijn been. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. De politie deed de nodige vaststellingen en leidde het ander verkeer in goede banen tijdens de takelwerken van de zwaar beschadigde motor. De hinder bleef relatief beperkt.