Moordenaar (68) was nuchter tijdens feiten 18 april 2018

02u43 1 Veurne De 68-jarige Mohamed Kouhkouh uit Lo-Reninge moet twee maanden langer in de cel blijven na de moord op de parking van het gerechtsgebouw in Veurne op 7 maart.

De man stak er toen na het officialiseren van de echtscheiding zijn ex-partner Rita Waeles (60) dood. Hij stak de vrouw een keer in het hart met een Torx-schroevendraaier met T-handvat, die in de deuropening van de auto lag. Dat gebeurde toen hij Rita bij zich riep om enkele spullen uit zijn koffer te halen en haar te overhandigen. Na de steekpartij vluchtte Kouhkouh naar zijn woning via de binnenwegen maar hij werd door de politie onderschept nog voor hij aangekomen was. De raadkamer in Veurne heeft nu beslist om de man twee maanden langer vast te houden maar veel onderzoeksdaden zijn nog niet gebeurd in het dossier. Uit bloedanalyse van de dader blijkt intussen wel dat hij nuchter was toen hij de feiten pleegde. De man had niet gedronken en had geen pillen of andere middelen genomen. Dat zou ook verbazen, aangezien hij net voor de feiten zich nog moest aandienen bij de rechter. Dat de man nuchter was toen hij de feiten pleegde kan later van belang zijn als de definitieve kwalificatie wordt vastgelegd. Die blijft voorlopig op moord, met voorbedachtheid. Volgens Erik Kuiper, de nieuwe vriend van slachtoffer Rita, had de man zijn moordwapen wel degelijk mee genomen van thuis. Maar een maand na de feiten moet nog steeds onderzocht worden wanneer Kouhkouh de schroevendraaier in zijn auto stak. "Wij wachten vooral nu op de reconstructie van de feiten, maar er is nog geen bevel gegeven om die te houden", zegt advocaat Céline Mouton. "Dat is vrij laat, we hadden gedacht dat dit al zou gebeuren. Die reconstructie is de beste manier voor mijn cliënt om uit de doeken te doen wat daar gebeurde. Hij is ook al 68 jaar en zijn gezondheidstoestand is niet zo best. We zouden dus graag hebben dat de reconstructie niet te lang meer op zich laat wachten." Er moet ook nog een deskundige aangesteld worden om de geestestoestand van de dader te onderzoeken. (JHM)