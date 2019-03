Moeder stuurt zoon na ongeval onder invloed naar politie… en nu is hij rijbewijs definitief kwijt JHM

25 maart 2019

13u52 0 Veurne Een 22-jarige jongeman uit Veurne is door de politierechter definitief lichamelijk ongeschikt verklaard om nog rond te rijden met de wagen, en heeft dat voor een stuk te ‘danken’ aan zijn eigen moeder.

Op 28 januari vorig jaar botste D.D. in Houthulst op een geparkeerde wagen en reed daarna nog een boom aan. D.D. was die nacht uit geweest en had cannabis gebruikt. Hij pleegde vluchtmisdrijf en reed naar huis. Hij ging slapen maar toen zijn moeder de schade aan zijn wagen zag veegde ze hem de mantel uit. Ze verplichtte haar zoon samen terug te rijden om te kijken wat de jongeman had aangereden, aangezien hij het zelf niet meer wist. Eenmaal aangekomen stootten ze op de politie, die net de vaststellingen kwamen doen. “En toen nog legde hij een ademtest van een promille af maar bovendien bleek hij ook drugs te hebben gebruikt. We mogen blij zijn dat zijn moeder wel verantwoordelijkheidszin had en haar zoon terug mee sleurde naar de plaats van het ongeval. Dit verdient een strenge straf”, vond de procureur. Dat kreeg D.D. ook want een deskundige ontdekte dat D.D. al jaren drugsverslaafd is en zodoende vaak onder invloed rond rijdt. Hij kreeg voor de feiten daarom 3 maanden cel met uitstel, 8.208 euro boete waarvan 4.400 euro met uitstel en wordt bovendien voorgoed lichamelijk rijongeschikt verklaard. D.D. moest op de zitting zijn rijbewijs meteen afgeven. Pas na 6 maanden, als hij afgekickt is en dat bewijst bij een dokter, kan hij zijn rijbewijs terugvragen. Dan zal hij eerst nog ook 60 dagen rijverbod moeten uitzitten en zijn praktisch examen overdoen, aangezien hij nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had op het ogenblik van de feiten.