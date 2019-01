Met ‘Historisch Veurne’ verloopt de kroegentocht op twee retrowielen GUS

10 januari 2019

11u16 0 Veurne De kaartenverkoop voor ‘Historisch Veurne’, dat op 20 april plaatsvindt, is gestart. Naast de theaterwandelingen is er ook een tentoonstelling en voor het eerst een retrokoers. Het thema is het Veurnse caféleven van weleer.

Na vier edities met iets zwaardere onderwerpen zoals de Eerste Wereldoorlog, de Spaanse periode en kunstenaars gooit Veurne het met zijn evenement Historisch Veurne over een volksere boeg. Het kiest voor het caféleven rond 1920. “De theaterwandelingen vormen de hoofdmoot. De gekende, West-Vlaamse acteur Sam Louwyck duikt het caféleven in de Handboogstraat in”, vertelt toerismeschepen Celine Mouton (Veurne Plus). “Onno van Gelder Jr kruipt in de huid van een soldaat die in een Veurns café tot rust komt. Charlotte Dewulf speelt een vooruitstrevende vrouw uit 1960. Onze eigen belleman Joris Goens tot slot wil een wielerwedstrijd organiseren. Voor het eerst werken we samen met lokale talenten van de Sint-Lutgardisgilde, de Sint-Omaarsgilde en de academie Stapwest. Het bezoekerscentrum Vrij Vaderland is één van de vier locaties. Wist je dat daar vroeger café De La Forteresse was gevestigd? Dat en nog veel meer kom je tijdens Historisch Veurne te weten.” Een ticket kost negen euro voor volwassenen of zes euro voor kinderen. Een wandeling duurt een uur.

Randactiviteiten

De verdwenen cafés en brouwerijen krijgen tijdens een tentoonstelling in het Spaans paviljoen aandacht tussen 12 en 22 april. “Nieuw is de retrokoers, een idee van onze medewerker Michael Lemenu”, geeft Mouton nog mee. “We plannen op 20 april een proloog, kidsretrorit en een retrokoers. Onze historische Grote Markt is de startplaats. Twee kasseistroken en een doortocht door het Vaubanpark maken het tot een lastig parcours dat weliswaar wel voor de modale fietser te doen is. Deelnemers zorgen zelf voor hun retrofiets. Dat is een stalen ros met een racestuur en zonder versnellingen aan het stuur. Deelnemers krijgen een kaderplaatje met chip voor de tijdsregistratie. Daarvoor vragen we een waarborg van vijf euro. Deelnemen aan de retrokoers kan voor vijf euro. De kidsretrokoers is gratis.” Inschrijven voor zowel de theaterwandeling als de retrokoers kan vanaf nu via www.historischveurne.be.