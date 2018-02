Mestkelder ontploft: boerderij onder drek 20 februari 2018

02u32 0

Op een boerderij langs de Vaartstraat in Steenkerke deed zich zondagnacht een zwaar incident voor. Even na middernacht ontplofte een mestkelder op het erf. "We werden opgeschrikt door een luide knal", zegt landbouwster Trees Vandenbroucke. "In de aalput zijn gassen tot ontbranding gekomen. Twee varkenshokken zijn ingezakt en enkele varkens overleden in de aalput. Maar dit kon veel slechter afgelopen zijn want onze dochter was tijdens de ontploffing vlakbij de loods." Na de knal liep de drek in een mum van tijd over het erf op de boerderij. Zowat de helft van de boerderij liep onder. De brandweer van Veurne was urenlang in de weer om de smurrie op te pompen en te verdunnen met water. Pas in de vroege ochtend was de meeste drek geruimd. Er moest voorkomen worden dat de smurrie binnenliep in de hoeve zelf. De schade bleef beperkt tot de mestkelder zelf. (JHM)