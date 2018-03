Mensensmokkelaars zwaarder bestraft 06 maart 2018

Twee Albanese mensensmokkelaars zijn in beroep veroordeeld tot zes en vijf jaar cel en elk een boete van 78.000 euro: per slachtoffer is dat 6.000 euro. Een zwaardere straf, want de twee kregen eerder 37 maanden cel en 78.000 euro boete, deels met uitstel. Eind augustus 2016 werd de politie getipt door Britse collega's over een smokkel bij het industrieterrein in Veurne. Daar werden 13 Albanezen aangetroffen in een vrachtwagen. Beiden woonden in Engeland en waren vrij na betaling van een borgsom. Toen het beroepshof hen tot de zware straffen veroordeelde, bleken ze ook in Engeland te zijn. Het hof beval hun onmiddellijke aanhouding. (DJG)