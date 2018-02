Mensensmokkelaars gearresteerd 24 februari 2018

Het gerecht heeft vier mensensmokkelaars kunnen klissen. Ze probeerden dertien Albanezen in Groot-Brittannië te krijgen. De federale gerechtelijke politie voerde zondagnacht een observatie uit op de E40-parking van Jabbeke. Ze zagen hoe twee wagens vol mensen de parking opreden en even later achter een truck hun weg richting Frankrijk verder zetten. In de buurt rond Veurne werden dertien transmigranten van Albanese origine, onder wie één minderjarige, in de vrachtwagen gestopt. De politie kwam tussen en kon de 32-jarige Roemeense trucker in de boeien slaan. Ook drie Albanezen, twee mannen en een vrouw, werden opgepakt als vermoedelijke smokkelaars. De Roemeen bekende intussen zijn aandeel. Hij verscheen gistermorgen samen met zijn kompanen voor de Brugse raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand. (SDVO)