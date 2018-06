Man zonder rijbewijs op weg naar justitieassistent 05 juni 2018

02u59 0

Hendrik W., een veertiger uit De Panne die toen nog in Vladslo woonde, werd op 18 september vorig jaar in Veurne betrapt toen hij op weg was naar zijn justitieassistent. Daar zou de man de modaliteiten bespreken van zijn werkstraf die hij eerder kreeg van de politierechter in Brugge omdat hij betrapt was op dronken rijden. De man speelde daarbij zijn rijbewijs kwijt en had dat rijbewijs nog steeds niet terug toen hij op weg was naar de justitieassistent. "Een stommiteit, ik weet het. Maar ik hoop op mildheid, want ik heb het niet breed. En mijn werkstraf in de IJzertoren vervulde ik perfect." De man kreeg nu een nieuwe werkstraf van 150 uren en twee jaar rijverbod. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen in alle herstelproeven. (JHM)