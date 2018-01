Man zonder rijbewijs begaat 31 overtredingen tijdens achtervolging 02u58 0 Foto Jelle Houwen De man werd snel ingerekend na zijn dolle tocht. Veurne In het centrum ontspon zich dinsdag in de namiddag een korte, maar wilde achtervolging.

De politie kreeg een tip binnen dat de 32-jarige J.V., een man uit Veurne die geen rijbewijs heeft, toch in de auto wilde stappen om rond te rijden. De politie stuurde een anonieme wagen ter plaatse en stelde zich op in de omgeving. Al gauw zagen ze J.V. in de blauwe Peugeot van zijn vriendin stappen en wegrijden. De zwaailichten werden ontstoken maar daarop reageerde J.V. enkel door weg te stuiven. "Via de Albert I-laan en de Vaartstraat ging het richting Iepersteenweg tot ter hoogte van het VTI", zegt commissaris Toon Fonteyne van de politiezone Spoorkin. "Het ging om een korte achtervolging met twee anonieme wagens van slechts enkele kilometers. Maar dat was wel genoeg om liefst 31 verkeersovertredingen te noteren. Naast rijden zonder rijbewijs gaat het onder meer over overdreven en ongepaste snelheid, door het rood licht rijden, rechts inhalen, links inhalen zonder kijken, rijden met vier pinkers aan, het kruispunt zonder stoppen overrijden en vooral ook het in gevaar brengen van zowel de politie als andere weggebruikers." Omdat J.V. als een echte dolleman door het verkeer reed hield de politie enige afstand. Ter hoogte van het VTI wilde hij alweer een wagen inhalen, maar reed zich vast toen een tegenligger kwam. J.V. stapte uit en wilde via de Callicanes wegvluchten. Enkele leerlingen van het VTI, die buiten stonden net na schooltijd, probeerden de man nog te tackelen om de politie te helpen die ondertussen met 3 ploegen ter plaatse was en J.V even verder kon inrekenen. "Hij werd meegenomen naar het bureau en het parket werd ingelicht. Hij blijft echter niet aangehouden. Hij kreeg een resem PV's mee. De wagen werd geïmmobiliseerd. Gelukkig is deze wilde achtervolging zonder brokstukken of gewonden afgelopen", besluit Toon Fonteyne. J.V., gekend bij de politie, legde nog een ademtest van 1.61 promille af en zal zich bij de politierechter moeten verantwoorden. (JHM)