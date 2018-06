Man vervolgd voor partnergeweld, zij blijft hem steunen 09 juni 2018

Het Openbaar Ministerie vraagt 18 maanden cel na een geval van zwaar partnergeweld in Veurne. Opvallend is dat de partner haar man blijft steunen.





"Het was de vader van beklaagde R.W. die op 10 juli de politie belde omdat hij dacht dat hij zijn partner zou vermoorden. Hij omschreef zijn zoon als een beest. De vrouw zat vol met blauwe plekken en de man gedroeg zijn enorm weerspannig ten aanzien van de politie", sprak de procureur op het proces. R.W. leerde zijn partner kennen in de psychiatrie van het AZ West in Veurne. "Hij sloeg zijn partner, een zeer kwetsbare dame, telkens bont en blauw wanneer hij dronk. Nadat hij vrijkwam en in januari 2018 een dagvaarding kreeg, sloegen zijn stoppen opnieuw door. Dit moet stoppen", aldus de procureur. Het slachtoffer diende nooit klacht in, maar dat was voor het parket geen reden tot vervolging. Vonnis op 26 juni. (BBO)