Man steelt wielklem van politiezone Westkust: 6 maanden cel JHM

22 februari 2019

15u07 0 Veurne Een 25-jarige man uit Koksijde moet 6 maanden naar de cel na een erg opmerkelijke diefstal.

Agenten van politiezone Weskust zetten N.C. op 24 februari aan de kant in zijn Renault Clio, in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne, net op de grens met Koksijde. De man bleek geen verzekering te hebben waarna zijn wagen in beslag werd genomen. Op zijn Renault werd een wielklem geplaatst. Kort daarna stelde de politie echter vast de wagen mét wielklem verdwenen waren. Tien dagen later werd de auto teruggevonden en bleek de kapotte wielklem in de koffer te liggen. D.C. had die met veel geweld van zijn wagen gehaald ‘omdat hij de auto nodig had om een verhuis te regelen.” Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen.