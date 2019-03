Man steelt 980 euro dure fiets bij handelaar, en verkoopt hem verder aan 80 euro JHM

08 maart 2019

Twee mannen moeten zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden voor het stelen van fietsen en heling. S.D., die niet opdaagde, pikte meerdere fietsen en verkocht die verder. Zo stal hij in de nacht van 21 op 22 augustus een Trek-fiets in de stalling van het appartement van E.A. Die is zelf fietsenhandelaar en gebruikte de 980 euro dure fiets zelf. De tweewieler was toen amper drie maanden oud. Twee maanden later werd S.D. betrapt toen hij bleek rond te rijden op de gestolen fiets. Uit verklaringen bleek dat hij de Trek-fiets had doorverkocht aan zijn vriend A.D. (40). Die kocht hem voor nauwelijks 80 euro over. “En dus had hij moeten weten dat er iets niet pluis was met die fiets. 80 euro voor een nieuwe fiets. Hij had echt moeten weten dat de fiets wellicht gestolen was”, sprak de procureur. Daar is zijn advocaat het niet mee eens. “Die 80 euro is inderdaad bijzonder weinig, maar de fiets diende ook als een soort van wederdienst. Mijn cliënt had S.D. meermaals onderdak en eten gegeven.” Vonnis op 12 april.