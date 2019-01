Man krijgt glas tegen oog op Oudejaarsnacht JHM

03 januari 2019

11u36 0 Veurne Oudejaarsnacht is in politiezone Spoorkin zonder grote incidenten maar toch niet geheel rimpelloos verlopen.

In café De Botermand op de Markt in Veurne ontstond er rond 4 uur een vechtpartij tussen twee individuen. Daarbij haalde ene plots uit met een bierglas en sloeg het slachtoffer daarmee in het gezicht. Die liep daarbij een gapende wonde op aan de oogkas. “De man kreeg ter plaatse een hechting in het gezicht van de ambulancier. De dader hebben we meegenomen en laten ontnuchteren bij ons in de politiecel. Het incident ging gepaard met nogal wat bloedverlies waarbij het erger leek dan het was. In het café sneuvelde er ook een raam van het toilet”, zegt politiecommissaris Toon Fonteyne van Spoorkin. In Furnevent was er een grote oudejaarsavondfuif met 1.000 aanwezigen. Daar dreigde een vechtpartij tussen 20 man te ontaarden maar kon door aanwezigen en de politie erger voorkomen worden.