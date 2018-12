Man die samen met handlangers inbrak bij eigen stiefvader, krijgt werkstraf Bart Boterman

11 december 2018

15u21 0 Veurne De 24-jarige Glenn D. uit Veurne is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur na een inbraak bij zijn eigen stiefvader, samen met twee kompanen. Die kregen een werkstraf van respectievelijk 110 en 100 uur. Er werden twee kluizen met een totale inhoud van 7.000 euro gestolen. Een vierde beklaagde werd vrijgesproken.

De feiten kwamen aan het licht toen Glenn D. zelf aangifte deed bij de politie, omdat hij op 24 februari dit jaar zogezegd bedreigd werd door anderen en onder dwang moest inbreken. “Maar tijdens het bekijken van camerabeelden was snel duidelijk dat alles geënsceneerd was. Glenn D. ging als een mak lammetje met de ‘overvallers’ mee, kroop zelf over de poort en deed rustig de deur open. Hij wordt ook vervolgd voor valse aangifte”, stelde de procureur tijdens het proces op de Veurnse rechtbank.

Glenn D. gaf al snel toe dat hij de inbraak pleegde samen met Christof D. (32) uit Nieuwpoort, de Nederlander Geronimo T. (26) en Robbie V. (35) uit Veurne. “Volgens mijn cliënt Glenn D. brak hij binnen bij zijn stiefvader om verdere problemen met Robbie V. te vermijden. Het valt niet goed te praten, maar hij smeekte Robbie V. wel om te wachten tot z’n ouders op reis waren. Natuurlijk heeft hij spijt”, aldus de advocaat van de man die inbrak bij zijn eigen stiefvader.

Maar de rechter hield niet meteen rekening met dat pleidooi over de vermeende opdrachtgever Robbie V., die overigens verstek liet. Volgens het parket bevindt de man zich in Spanje en ging hij niet in op uitnodigingen voor verhoor. De rechter sprak hem echter wel vrij op basis van twijfel.