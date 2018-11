Man besteelt eigen moeder jarenlang 29 november 2018

Een man uit Veurne riskeert zes maanden cel omdat hij tien jaar lang geld stal van de rekeningen van zijn 81-jarige en hulpbehoevende moeder. Het zou om minstens 50.000 euro gaan. G.V. kreeg het beheer over de rekeningen van zijn moeder toen zijn vader stierf. Jarenlang schreef hij sommen geld over naar eigen rekeningen of haalde hij cash af. Maar na tien jaar kwam de diefstal toch aan het licht, waarop de familie klacht indiende. G.V. bekende en zei dat hij sinds 2008 zo'n 10.300 euro had overgeschreven en 10.000 euro had afgehaald. Vonnis op 8 januari. (BBO)