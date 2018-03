Man (68) blijft in cel voor rechtbankmoord 14 maart 2018

02u39 0 Veurne De 68-jarige Mohamed Kouhkouh uit Lo-Reninge blijft een maand langer vast na de moord op zijn ex-vrouw op de parking van het gerechtsgebouw in Veurne van vorige week woensdag. Dat besliste de raadkamer.

De man en het 60-jarige slachtoffer Rita Waeles hadden net binnen hun echtscheidingspapieren ondertekend. Toen ze op de parking wandelden riep de man zijn ex nog bij zich om enkele spullen af te geven. Maar dat bleek een vals voorwendsel te zijn. Volgens de vriend van Rita, Erik Kuiper, nam Kouhkouh een Torx-schroevendraaier uit zijn wagen en stak Rita. Nog volgens Kuiper stak Kouhkouh om bewust te doden. "Niet alle verklaringen van die man kloppen", zegt Céline Mouton, de advocate van de verdachte. "Er zijn al verschillende objectieve getuigenissen. Er wordt nog onderzocht of hij het wapen van thuis meepakte. In ieder geval is mijn cliënt erg emotioneel en begrijpt hij niet hoe hij zo heeft kunnen handelen."





(BBO/JHM)