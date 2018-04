Man (53) vertrappeld door koe 12 april 2018

02u48 0 Veurne Op een landbouwbedrijf in de Moerestraat in Bulskamp, een deelgemeente van Veurne, is gisterenmorgen rond 9 uur de 53-jarige Geert Louagie om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval. De man uit Bulskamp was samen met zijn werkgever koeien aan het verplaatsen van stal en werd vertrappeld door een koe.

"Het rund in kwestie werd vastgemaakt aan een touw tijdens het versteken van stal, maar het dier sloeg in paniek. Het slachtoffer werd weggeduwd door het rund en werd vertrappeld", aldus het arbeidsauditoraat van Brugge, die ook de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk ter plaatse stuurde voor een onderzoek. "De werkgever kon het slachtoffer nog vrij snel weg trekken, maar de verwondingen bleken dusdanig ernstig."





De landbouwersfamilie die alles zag gebeuren, bracht meteen de eerste zorgen toe en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De MUG-helikopter kwam ter plaatse en landde in weide. De man overleed kort daarna op weg naar het ziekenhuis. De werkgever reageert enorm aangeslagen. "We hebben alles gedaan om Geert te redden, maar het heeft niet mogen baten. We zijn enorm bedroefd en ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Geert werkte al enkele jaren bij ons en was een oprechte en goedlachse man. Hij had een passie voor dieren en landbouw", reageren ze. Het arbeidsongeval gebeurde op enkele kilometers van de woonplaats van het slachtoffer. Een begrafenisdatum is nog niet bekend.





(BBO)