Magistraat 'mutten' noemen kost je 1.600 euro 26 mei 2018

Een jongeman uit Koekelare met een imposant strafblad riskeert nu twee maanden extra cel en 1.600 euro boete omdat hij een magistraat had beledigd. Vorige zomer moest Dieter V. voor de raadkamer in Veurne verschijnen in een drugszaak. V. hoopte dat de raadkamer hem zou vrijlaten, maar werd toch aangehouden. Daarop ging hij door het lint. "Wat? Weer aangehouden? Gij zijt een echte mutten!", riep hij voorzitter Patrick Tailly toe. Dieter V. bedaarde niet en riep de man nog een hele reeks verwijten toe. Er werd een zittingsmisdrijf van gemaakt en daar riskeert V. nu de zware geldboete voor. "Hij is een vat vol frustratie. Iedereen weet dat. Hij betuigde al zijn spijt. Is die straf niet overdreven?", vroeg zijn advocaat. Vonnis op 22 juni. (JHM)