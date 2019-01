Machinebrand in Beauvoords Bakhuis snel geblust Jelle Houwen

01 januari 2019

07u33 0 Veurne Op oudejaarsavond kwam in de vooravond een melding binnen van een brand in het Beauvoords Bakhuis in de Bedrijvenlaan in Veurne.

Rond 18.30 uur bleek daar een machine van een van de productielijnen in brand te staan. In het Beauvoords Bakhuis worden de bekende pannenkoeken gebakken. Zowel de brandweer van Veurne als Oostduinkerke repten zich ter plaatse. Eenmaal aangekomen bleek dat de brand intussen onder controle was maar dat de plaats in het gebouw gevuld was met rook. De brandweer had de situatie dus vrijwel meteen onder controle en moest de vertrekken nog een tijdlang ventileren. Er vielen geen gewonden en er moest niemand geëvacueerd worden. De schade bleef beperkt tot die ene bewuste machine.