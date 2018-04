Maatregel tegen geparkeerde trucks Brugsesteenweg 30 april 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt vanaf 14 mei een asverschuiving aan op de Brugsesteenweg tussen de Albert I-laan en de Knollestraat in Veurne. Bij gunstig weer zullen de werken tot 15 juni duren. Van Veurne richting Diksmuide zal je door kunnen, maar omgekeerd moet je oprijden via de autosnelweg en afrijden bij het afrittencomplex bij het Bakkerijmuseum. De asverschuiving is nodig om vrachtwagenchauffeurs te ontmoedigen dat ze langs beide zijden van de Brugsesteenweg zouden parkeren. Op het deel van die weg van de Albert I-laan tot de Bedrijvenlaan geldt een parkeerverbod. Meer richting Diksmuide kunnen chauffeurs langs één zijde hun vrachtwagen laten staan. (GUS)