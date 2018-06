Luc neemt afscheid van Unizo-bestuur 15 juni 2018

Luc Bultheel uit Veurne heeft afscheid genomen van de lokale Unizo-afdeling. Hij maakte sinds 1985 deel uit van het bestuur. Hij vindt de tijd rijp om de jonge mensen nu een kans te geven. Alien Vandaele en Klaas Desaever springen alvast in. Luc Bultheel is juwelier en zetelt ook in de gemeenteraad. Op de foto ontbreken voorzitter Dirk Waeyaert en bestuurslid Kathelijne Van der Sypt.





