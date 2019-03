Litouwer opgepakt in industriezone op verdenking van mensensmokkel Siebe De Voogt

23 maart 2019

09u32 0 Veurne De politie Spoorkin heeft deze week een vermoedelijke mensensmokkelaar kunnen oppakken in de industriezone van Veurne. De Litouwer werd op heterdaad betrapt, toen hij een man afzette bij een vrachtwagen.

De arrestatie vond afgelopen maandag plaats. De politie merkte op hoe een Mercedes met Britse nummerplaten de industriezone van Veurne binnenreed. De bestuurder stopte bij een vrachtwagen en liet een passagier uitstappen. De man nam in de truck plaats, waarop die vertrok. De politie Spoorkin kon de chauffeur van de Mercedes ter plaatse in de boeien slaan. Na verhoor door het gespecialiseerd team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen besliste het parket de 43-jarige Litouwer voor te leiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. Die bevestigde de aanhouding. De vermoedelijke mensensmokkelaar werd vrijdag nog een maand langer in de cel gehouden door de Brugse raadkamer.