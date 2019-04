Lichtgewonde na fout manoeuvre JHM

02 april 2019

Op de Albert I-laan in Veurne is het dinsdagochtend rond 10.15 uur tot een verkeersongeval gekomen. Een 24-jarige Nederlander reed er richting de Brugsesteenweg toen hij plots besefte dat hij richting de Kraterrotonde moest rijden. De man maakte een omkeermanoeuvre, maar kwam daarbij in aanraking met de kleine vrachtwagen van een 35-jarige man uit Koksijde. De Nederlander geraakte bij het ongeval lichtgewond. Beide wagens liepen schade op. De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen om de omgeving van het ongeval te beveiligen.