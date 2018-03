Leg eens een tegeltuintje aan 30 maart 2018

Vanaf 1 april kan je in Veurne een tegeltuintje aanleggen. Dat was een voorstel van oppositiepartij N-VA waarmee de meerderheid heeft ingestemd. "Een tegeltuintje is een strook grond langs de gevel op het voetpad", zegt Dirk Kesteloot (N-VA). "Er wordt één tegel, en ook de verharding eronder, weggenomen en in de put van 30 centimeter kan een bloem of plant gezet worden. De doorgang op het voetpad moet wel minstens 1.20 meter zijn. De grijze straten zullen zo groener worden." Wie zo'n tegeltuintje wilt, kan dat aanvragen bij de dienst Grondgebiedzaken van Veurne. (GUS)