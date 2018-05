Leerlingen VTI scoren met uitvindingen VIJFDES MOGEN ZELFS NAAR WETENSCHAPSEXPO IN BARCELONA GUDRUN STEEN

08 mei 2018

02u31 0 Veurne Drinkbaar water uit de lucht halen of revalideren plezant maken met de smartphone. Met die uitvindingen zijn de leerlingen van het VTI in de prijzen gevallen op de Wetenschapsexpo in Brussel. De derdes mogen nu naar het Euro Space Center, de vijfdes naar de wetenschapsexpo in Barcelona. Of hoe je jongeren warm maakt voor wetenschap.

Dat het technisch onderwijs ook leuk kan zijn, hebben ze in het VTI van Veurne goed begrepen. Jaar na jaar scoren hun leerlingen op de nationale Wetenschapsexpo, waar jongeren uit het hele land hun uitvindingen komen voorstellen.





Naast het technische luik moeten ze hun project ook in twee talen voorstellen en er een heuse studie rond maken. Vakoverschrijdend dus. Een groep uit het derde jaar heeft nu zelfs de eerste prijs gewonnen met een systeem dat drinkbaar water uit de lucht kan halen. Zij mogen op kamp naar het Euro Space Center in het Waalse Tansinne. Ook andere uitvindingen konden op bewondering rekenen, zoals een bril die niet aandampt, een verwarmd hondenhok, een bad waarin het water door een buizensysteem warm blijft en een kruispunt met slimme ledverlichting. "Het meest uitdagende is dat de leerlingen zelf met een idee op de proppen moeten komen", zeggen leerkrachten An Spenninck en Serge Vandevenne. "Zo zijn ze extra gemotiveerd om er wekenlang aan te werken."





Samenwerking

Ook de vijfdes vielen in de prijzen. Zij mogen dankzij hun uitvindingen naar de wetenschapsexpo's in Barcelona en Tunesië. De leerlingen werkten samen met het AZ West in Veurne en het revalidatiecentrum Koningin Elisabeth Instituut in Oostduinkerke. "De ene groep ontwikkelde een revalidatietoestel dat je op de kamer kan gebruiken", leggen leerkrachten Wim Andries en Miguel Lavens uit. "Door houten blokjes met de voet naar beneden te duwen stimuleer je de bloedsomloop. Op de smartphone kan je de weerstand regelen en zie je hoe vaak je geoefend hebt. Een ander team ontwierp een toestel dat bewegingen van je arm of been naar een spelletje op je gsm stuurt."





Worden die uitvindingen dan ook opgepikt in de bedrijfswereld? "Dat weten we eigenlijk niet, maar het is perfect mogelijk, want we nemen geen patent op de uitvindingen. We merken wel interesse. Vorig schooljaar werden we nog geselecteerd voor een Europese wedstrijd dankzij ons bijzondere aquarium. Het water met afvalstoffen van de vissen diende als meststof voor de planten in de serre daarboven."