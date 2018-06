Leerlingen pronken met leesdiploma 12 juni 2018

02u40 1

Alle kinderen van de gemeenteschool 'De kleine reus' in Steenkerke hebben in de Veurnse bibliotheek genoten van een leesfeest. Striptekenaar Frank Daenen toonde de kneepjes van zijn vak, waarna de kinderen zelf aan de tekentafel kropen. De leeszoektocht door Veurne was een topper. Tot slot lazen de leerlingen bij de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Linden verhalen voor. Achteraf kreeg iedereen een leesdiploma.





(GUS)