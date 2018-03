Leerlingen GO! Basischool verkopen koekjes voor school in Nepalese dorpje Haku 23 maart 2018

De kinderen van GO! Basisschool Veurne hebben voor 2.303 euro aan koekjes verkocht.





Ze schonken dat geld aan Betty Moureaux van de vzw Bikas, die in het Nepalese dorp Haku een school bouwt die bestand is tegen aardbevingen.





Drie jaar geleden werd het dorp nog verwoest door die natuurramp. Het was juf Sabine die het initiatief voor de actie voor Nepal.











(GUS)