Laatste burgemeester van Zoutenaaie wordt zaterdag begraven GUS

24 januari 2019

15u25 0 Veurne Daniel Kinget (94) wordt zaterdag om 10.30 uur begraven in de Sint-Pieterskerk in Lo. Hij was van 1959 tot 1970 burgemeester van Zoutenaaie.

Dat was toen de kleinste gemeente van het land met slechts 39 inwoners. Daniel loodste het dorp naar een fusie met Veurne. De politieke microbe kreeg hij via zijn vader Oscar Kinget die voor hem burgemeester was van hetzelfde dorp van, 1934 tot 1958. Hij deelde ook hetzelfde beroep als zijn vader namelijk landbouwer. Daniel was getrouwd met Maria Geerardyn die in 2013 al overleed. Hij was vader van vijf kinderen, opa van 15 kleinkinderen en er zijn ook al vier achterkleinkinderen. Je kan Daniel een laatste groet brengen bij Uitvaartcentrum Cornelis in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne. Online condoleren kan via www.cornelisuitvaartzorg.be.