Kunstwerk ‘The Lighthouse’ in bibliotheek is eerbetoon aan trouwe vrijwilliger wijlen Gilbert Degraeuwe GUS

08 april 2019

09u57 0 Veurne Gilbert Degraeuwe overleed in het najaar van vorig jaar. Voortaan staat er een blijvende herinnering in de bibliotheek van Veurne in de vorm van het kunstwerk ‘The Lighthouse’. Gilbert was jaren lid van de bibliotheekraad en bedacht ook de naam ‘De Seylsteen’.

Wie naar de bibliotheek in Veurne gaat, heeft ongetwijfeld ‘The Lighthouse’ al opgemerkt aan de onthaalbalie. Het is een vuurtoren die Gilbert Degraeuwe heeft gecreëerd en die nu een vaste plaats heeft in de bibliotheek waar Gilbert zo vaak is geweest. “We selecteerden dat werk in terracotta met een duidelijke visie”, zegt zoon Cristophe die het samen met zijn broer Hans koos. “De vuurtoren staat in het midden van een zee van letters, afbeeldingen, papier, boekenruggen en lezers op zoek. Het past wonderwel bij de naam De Seylsteen die magneet betekent. Papa bedacht die naam voor de bibliotheek en het administratief centrum dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. We zijn blij dat hij met dit kunstwerk een blijvende stempel kan drukken op de bibliotheek ook al is hij er niet meer.” Gilbert was elf jaar lid van de bibliotheekraad als deskundige voor ICT en senioren. Hij deed dat tot hij 80 jaar was maar ook daarna bleef hij een trouwe bezoeker van de bibliotheek. Na zijn opleiding aan de Westhoek Academie Koksijde leidde Gilbert in dienstencentrum De Zonnebloem de hobbyclub rond boetseren.